Схема фенечки "Вечная классика" для начинающих

Вечная классика - одна из самых простых фенечек и подойдёт для начинающих. Многие фенькоплёты начинали учиться плести именно по этой схеме фенечки. В этом уроке вы научитесь делать один из основных узлов плетения фенечек. Для этой фенечки можно выбрать нити ярких цветов. Нам потребуется: 2 красные нити, каждая длиной 100 см

2 белые нити, каждая длиной 100 см

2 черные нити, каждая длиной 100 см

1. Свяжите нити в узел и заплетите в косичку. Конец ее приклейте к столу или можете прицепить булавкой к джинсам, которые не жалко дырявить. Завяжите первый основной узел красной нитью, крайней слева, вокруг второй красной нити. Затем завяжите еще один такой узел. Т.е. на каждой нитке нужно делать по 2 узла.

2. Этой же, красной нитью завяжите такие же узлы вокруг остальных - она станет крайней справа. Следующей (слева) красной завяжите узлы вокруг остальных, в том числе крайней справа красной. Не забывайте делать на каждой нитке по 2 узла!

3. Продолжайте завязывать узлы на каждой нити слева направо. Два ряда плетите белым цветом, два - черным, два - красным и т.д.

4. Браслет несложный, но надо постараться, чтобы он получился опрятным. Аккуратно подтягивайте узелки и следите, чтобы ряды выходили ровными. Закончите косичкой (примерно 5 см) и завяжите нити узлом.

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